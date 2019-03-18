Xiaomi Black Shark 2 готовят к анонсу

Некоторое время назад крупные производители смартфонов начали продавать свои игровые устройства, которые выделяются на фоне обычных смартфонов только своим дизайном. То есть, если вы купите флагман и будете работать с ним, то не заметите никаких проблем в играх или тяжелых приложениях. Точно то же самое предлагают и игровые смартфоны вроде Xiaomi Black Shark 2, который недавно появился на рендерах. Это очень крутой продукт, который выглядит стильно и привлекательно, он точно подойдет фанатам игр, но кроме дизайна ничего уникального в нем нет. И это грустно, ведь у производителей есть такой огромный потенциал возможностей в этом направлении. Можно делать контроллеры аппаратные и все в таком духе, чтобы играть было удобнее.