Xiaomi Black Shark Helo для настоящих геймеров

Вчера компания Xiaomi официально анонсировала свой новый игровой смартфон, который получил название Xiaomi Black Shark Helo. В сети ходили слухи, что продукт будут называть Black Shark 2, и такое название может выйдет для рынка Европы, но в Китае сейчас название именно Helo. Устройство обзавелось в максимальной комплектации 10 гигабайтами оперативной памяти, этого предостаточно, чтобы вы могли играть в любимые игры и получать от этого массу удовольствия. Стоимость составит приблизительно 30-40 тысяч рублей, за базовую версию просят 500 долларов. Так что если вы большой фанат игровых продуктов и хотите получить действительно топовый продукт, то обязательно присмотритесь к этой новинке. В ближайшее время мы обязательно более детально расскажем о данном гаджете.