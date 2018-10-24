Xiaomi Black Shark Helo для настоящих геймеров

2018-10-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Black Shark Helo; [96]
Вчера компания Xiaomi официально анонсировала свой новый игровой смартфон, который получил название Xiaomi Black Shark Helo. В сети ходили слухи, что продукт будут называть Black Shark 2, и такое название может выйдет для рынка Европы, но в Китае сейчас название именно Helo. Устройство обзавелось в максимальной комплектации 10 гигабайтами оперативной памяти, этого предостаточно, чтобы вы могли играть в любимые игры и получать от этого массу удовольствия. Стоимость составит приблизительно 30-40 тысяч рублей, за базовую версию просят 500 долларов. Так что если вы большой фанат игровых продуктов и хотите получить действительно топовый продукт, то обязательно присмотритесь к этой новинке. В ближайшее время мы обязательно более детально расскажем о данном гаджете.


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