Xiaomi Black Shark выходит на мировую арену

16 ноября в Европе появился игровой телефон Black Shark от Xiaomi.

Данный смартфон появился в апреле, но был доступен только на территории Китая. Телефон будет доступен в 28 странах континента, начиная с 16 ноября. Black Shark оснащен 5,99-дюймовым сенсорным дисплеем 1080x2160 LCD, чипсетом Snapdragon 845, оперативной памятью 6/8 ГБ, встроенной памятью 64/128 ГБ, с двойной камерой сзади на 12 MP + 20 MP, и на 4000 mAh аккумулятором. Он работает под управлением Android 8.0 Oreo. Также в комплекте имеется съемный геймпад. На европейском рынке цена пока не объявлена.