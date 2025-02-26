Xiaomi Buds 5 Pro получат продвинутое шумоподавление

Компания Xiaomi раскрыла подробности о беспроводных наушниках Buds 5 Pro, которые будут представлены уже завтра, 27 февраля. Согласно тизеру, новинку оснастят активной системой шумоподавления с эффективностью 55 дБ, сверхширокополосым покрытием 5 кГц и плавной регулировкой глубины шумоподавления, поддержкой технологии Qualcomm aptX Lossless (скорость передачи данных 2,1 Мбит/с), а также расцветками Snow Mountain White и Titanium Gold.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Buds 4 Pro характеризуются 11-мм динамиками, системой активного шумоподавления с режимом «прозрачности», поддержкой кодеков LDAC, SBC, AAC и LHDC 4.0, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, временем автономной работы до 9 часов и до 38 часов с учетом зарядного кейса.