Xiaomi Buds 5 Pro получат продвинутое шумоподавление

Компания Xiaomi раскрыла подробности о беспроводных наушниках Buds 5 Pro, которые будут представлены уже завтра, 27 февраля. Согласно тизеру, новинку оснастят активной системой шумоподавления с эффективностью 55 дБ, сверхширокополосым покрытием 5 кГц и плавной регулировкой глубины шумоподавления, поддержкой технологии Qualcomm aptX Lossless (скорость передачи данных 2,1 Мбит/с), а также расцветками Snow Mountain White и Titanium Gold.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Buds 4 Pro характеризуются 11-мм динамиками, системой активного шумоподавления с режимом «прозрачности», поддержкой кодеков LDAC, SBC, AAC и LHDC 4.0, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, временем автономной работы до 9 часов и до 38 часов с учетом зарядного кейса.

Xiaomi раскрыла дизайн наушников Buds 5 Pro…
Компания Xiaomi объявила, что уже 27 февраля будут представлены беспроводные наушники Buds 5 Pro. Также п…
Ремонт наушников JBL: решение проблем с качественным звуком …
Наушники JBL — это одни из самых популярных и высококачественных устройств для прослушивания музыки, к…
Представлена игровая гарнитура Cooler Master CH351…
Компания Cooler Master представила беспроводную игровую гарнитуру Cooler Master CH351, в основу которой л…
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160…
Изучаемые сегодня наушники Rapoo VH160 поддерживает виртуальный 7.1 звук, оснащены 50 мм динамиком, оснащ…
Выбор сервиса для прослушивания любимой музыки и новинок…
Музыкальных стриминговых сервисов сегодня достаточно много - причем самых разных. С уходом западных их…
Наушники Nubia LiveFlip оценили в 25 долларов …
Компания Nubia объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Nubia LiveFlip, которые не перекр…
Наушники REDMI Buds SE оценили в 18 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью REDMI Buds SE, которая у…
Наушники Realme Buds Wireless 5 ANC оценили в 18 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Wireless 5 ANC, которая основан…
Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank UltraБеспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra
Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFITWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI
Наушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PROНаушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PRO
Беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор realme Buds T310Беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор realme Buds T310
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor