Xiaomi CC9 Pro пятикамерный монстр с 108 Мп

Смартфон получил стеклянный корпус с загнутым 6.47 дюймовым OLED экраном с разрешением Full HD+.
На передний части экрана сверху есть каплевидный вырез с камерой на 32 Мп.
Еще экран поддерживает HDR и цветовое пространство DCI-P3.
Внутри смартфона установлен 8 нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Питается новинка от объёмного аккумулятора на 5260 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.
В смартфон установили сразу 5 модулей. Основной модуль Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.
Работает Xiaomi CC9 Pro на Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.
Цены
- Xiaomi CC9 Pro 6/128 ГБ — $400
- Xiaomi CC9 Pro 8/128 ГБ — $442
- Xiaomi CC9 Pro 8/256 ГБ — $500