Xiaomi CC9 Pro пятикамерный монстр с 108 Мп

Смартфон получил стеклянный корпус с загнутым 6.47 дюймовым OLED экраном с разрешением Full HD+.

На передний части экрана сверху есть каплевидный вырез с камерой на 32 Мп.

Еще экран поддерживает HDR и цветовое пространство DCI-P3.

Внутри смартфона установлен 8 нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Питается новинка от объёмного аккумулятора на 5260 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

В смартфон установили сразу 5 модулей. Основной модуль Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.

Работает Xiaomi CC9 Pro на Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

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