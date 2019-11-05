Xiaomi CC9 Pro занял первое место в рейтинге камерофонов DxOMark

В своем обзоре мы уже называли смартфон Xiaomi Mi 9 «народным флагманом», а сегодня китайский производитель представил «народный камерофон». По крайней мере, так считают специалисты сайта DxOMark, которые наградили смартфон Xiaomi CC9 Pro 121 баллом за камеру. Это столько же, сколько у лидера рейтинга Huawei Mate 30 Pro и на 4 балла больше, чем у Samsung Galaxy Note 10+ 5G. При этом CC 9 Pro стоит в два раза дешевле, чем оба его конкурента. Аппарат получил 130 баллов за фотовозможности и 102 балла за видео.

Напомним, что Xiaomi CC9 Pro получит пентакамеру. Первый модуль в ней оснащается 8 Мп датчиком, оптической стабилизацией, телеобъективом с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Второй модуль получил датчик на 12 Мп и оптику с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,0. Третий модуль оснащается датчиком на 108 Мп, оптической стабилизацией и объективом с апертурой F/1,7. Четвертый получил 20 Мп сенсор и сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм. Что до пятой камеры, то это обычный модуль для съемки макро.