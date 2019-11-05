Xiaomi CC9 Pro занял первое место в рейтинге камерофонов DxOMark

2019-11-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi CC9 Pro; [70]
В своем обзоре мы уже называли смартфон Xiaomi Mi 9 «народным флагманом», а сегодня китайский производитель представил «народный камерофон». По крайней мере, так считают специалисты сайта DxOMark, которые наградили смартфон Xiaomi CC9 Pro 121 баллом за камеру. Это столько же, сколько у лидера рейтинга Huawei Mate 30 Pro и на 4 балла больше, чем у Samsung Galaxy Note 10+ 5G. При этом CC 9 Pro стоит в два раза дешевле, чем оба его конкурента. Аппарат получил 130 баллов за фотовозможности и 102 балла за видео.

Напомним, что Xiaomi CC9 Pro получит пентакамеру. Первый модуль в ней оснащается 8 Мп датчиком, оптической стабилизацией, телеобъективом с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Второй модуль получил датчик на 12 Мп и оптику с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,0. Третий модуль оснащается датчиком на 108 Мп, оптической стабилизацией и объективом с апертурой F/1,7. Четвертый получил 20 Мп сенсор и сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм. Что до пятой камеры, то это обычный модуль для съемки макро.

Комментарии и отзывы Xiaomi CC9 Pro
Microsoft представляет Project Silica, д...
Microsoft представляет Project Silica, дКомпания Microsoft, занимающаяся облачными вычислениями, представила Project Silica, устройство хранения ...
Corsair ST50 подставка для гарнитуры...
Corsair ST50 подставка для гарнитурыCorsair выпустил ST50, «подставку для гарнитур премиум-класса» (модель: CA-9011221-NA). Он изготовлен из ...
Компания Xiaomi выпустила новые бесшумн...
Компания Xiaomi выпустила новые бесшумнСегодня компания Xiaomi выпустила новый 108 Мп смартфон, умные часы и линейку телевизоров, а также не мен...
Phanteks переименовывает Enthoo Luxe 2 в...
Phanteks переименовывает Enthoo Luxe 2 вСегодня Phanteks объявил, что они будут менять название продукта Enthoo Luxe 2 на «Enthoo 719». Phanteks ...
Монитор AOC Q27T1 появился в продаже...
Монитор AOC Q27T1 появился в продажеКомпания AOC выпустила в продажу монитор AOC Q27T1, за дизайн которого ответственна студия Studio F. A. P...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра пр...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра прСегодня речь пойдет о довольно необычном продукте, который разработчики отдают бесплатно. Однако внутри, ...
Обзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-...
Обзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-Не так давно мы проводили тестирование корпуса Therma...
Call of Duty: Modern Warfare лидер прода...
Call of Duty: Modern Warfare лидер прода Call of Duty: Modern Warfare заняла первую строчку в британском чарте продаж. ...


Обзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H100 TG CA-1L4-00M1WN-02 Black. Недорогой корпус со стенкой из стекла
Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой Обзор COUGAR Aurora S. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFCОбзор BQ 5731L Magic S. Недорогой камерофон с NFC
Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПК
Обзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролемОбзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролем
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра пр...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра прСегодня речь пойдет о довольно необычном продукте, который разработчики отдают бесплатно. Однако внутри, ...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. Стиль...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. СтильСегодня китайская компания Xiaomi официально представила свой новый телевизор, а точнее целую линейку тел...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юморомКрупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сетт...
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64Недавно компания Meizu закрыла собственный офис и фирменные магазины в России, чем вызвала большую обеспо...
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor