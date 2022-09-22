Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек

Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые данные о заказах на грядущую новинку. Речь идет о так называемых бронированиях на популярных торговых площадках JD.com и Tmall. Меньше чем за сутки число заказов составило более 100 тысяч. Судя по всему, пользователям пришлась по душе главная особенность смартфона – задняя панель. Она создается по технологии горячего прессования, благодаря которой получается характерное тиснение. В Xiaomi назвали его «мягким стеклом» и «маленькой белой юбкой». Другой особенностью смартфона станет фронтальная камера, в состав которой вошли два 32-Мп сенсора. Благодаря характерному вырезу на дисплее, смартфон уже прозвали «клоном iPhone 14 Pro».

Бюджетный смартфон Poco C40 появился в российской продаже…
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco C40, глобальная версия которого была предст…
Смартфон Lenovo Legion Halo засветился в базе данных TENAA…
В сети появилась информация о новом смартфоне Lenovo Legion Halo. Он был замечен в базе данных китайского…
OnePlus 10T вновь попал в скандал…
Не проходит и дня, чтобы мы не видели OnePlus в заголовках. OnePlus 10T был выпущен совсем недавно, и хот…
Стартовало массовое производство Huawei Mate 50…
Китайские инсайдеры сообщают, что компания Huawei дала старт массовому производству смартфонов серии Mate…
Realme GT2 Master Exploration Edition будет тонким и легким…
Компания Realme поделилась очередной порцией подробностей о смартфоне Realme GT2 Master Exploration Editi…
Смартфон Xiaomi 12 Lite представлен на мировом рынке…
Состоялся глобальный запуск смартфона Xiaomi 12 Lite. …
Флагманский смартфон HTC Viverse показали на фото …
В сети появились первые фотографии флагманского смартфона HTC Viverse, официальный релиз которого состоит…
Смартфон iQOO Z6 Lite получит SoC Snapdragon 4 Gen 1…
В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне iQOO Z6 Lite, официальный релиз которого запланиро…
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor