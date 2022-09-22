Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек

Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые данные о заказах на грядущую новинку. Речь идет о так называемых бронированиях на популярных торговых площадках JD.com и Tmall. Меньше чем за сутки число заказов составило более 100 тысяч. Судя по всему, пользователям пришлась по душе главная особенность смартфона – задняя панель. Она создается по технологии горячего прессования, благодаря которой получается характерное тиснение. В Xiaomi назвали его «мягким стеклом» и «маленькой белой юбкой». Другой особенностью смартфона станет фронтальная камера, в состав которой вошли два 32-Мп сенсора. Благодаря характерному вырезу на дисплее, смартфон уже прозвали «клоном iPhone 14 Pro».