Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition оценен в $405

Компания Xiaomi объявила, что специальное издание Xiaomi Civi 3, получившее название Disney 100th Anniversary Limited Edition, будет стоить 405 долларов. Оно выйдет в варианте с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. От обычной версии новинка отличается специальным оформлением задней панели, предустановленными ярлыками, темами и звуками.

Что до самого Civi 3, он оснащается корпусом толщиной 7,56 мм, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной фронтальной камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.