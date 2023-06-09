Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition оценен в $405

Компания Xiaomi объявила, что специальное издание Xiaomi Civi 3, получившее название Disney 100th Anniversary Limited Edition, будет стоить 405 долларов. Оно выйдет в варианте с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. От обычной версии новинка отличается специальным оформлением задней панели, предустановленными ярлыками, темами и звуками.

Что до самого Civi 3, он оснащается корпусом толщиной 7,56 мм, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной фронтальной камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Apple не нашла производителя для чипов A17 Bionic…
По информации, опубликованной известным изданием China Times, Apple планирует реализовать 3-нм технологич…
Google уже готовит второй Pixel Fold…
В начале этого месяца Google наконец представила Pixel Fold и доказала, что даже эта компания может предл…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года…
Порой кажется, что рынок смартфонов сильно застопорился, и ни один из последующих флагманов уже не сможет…
Флагман Meizu 20 Pro показали на фото …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественными фотографиями флагманского смартфона Meizu 20…
Samsung представила лимитированную версию Galaxy S23 Ultra…
Сегодня южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил ограниченную версию флагманского смартфона …
Защищенный смартфон Blackview BV9300 получил 12 ГБ ОЗУ …
Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview BV9300, которая появится…
Oppo Find X6 Pro признан лучшим камерофоном на рынке …
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Oppo Find…
OPPO K11x 5G показали на рендере…
Компания OPPO объявила, что презентация смартфона OPPO K11x 5G состоится 23 мая. Судя по официальному изо…
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor