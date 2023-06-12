Xiaomi Civi 3 с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу топовую конфигурацию смартфона Xiaomi Civi 3, которая может похвастаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти. Её цена составляет 420 долларов.

Напомним, что Civi 3 оснащается корпусом толщиной 7,56 мм, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной фронтальной камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.