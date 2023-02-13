Xiaomi Civi 3 сохранит сдвоенную селфи-камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями о новом поколении тонкого смартфона Xiaomi Civi. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой 8-ядерной платформы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC6, экрана с разрешением FullHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камеры с двумя 32-Мп модулями, а также тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX800. Таким образом, китайский производитель серьезно увеличит производительность смартфона и заметно улучшит фото и видеовозможности основной камеры, оставив без изменений экран и фронтальную камеру.