Xiaomi Civi 3 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Civi 3, который будет представлен в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал 1148 баллов в одноядерном испытания и 3356 баллов в многоядерном тесте.

По предварительным данным Civi 3 оснастят сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением 32 Мп и 32 Мп (сверхширик), 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми кромками краями, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки.