Xiaomi Civi 3 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Civi 3, который будет представлен в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал 1148 баллов в одноядерном испытания и 3356 баллов в многоядерном тесте.

По предварительным данным Civi 3 оснастят сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением 32 Мп и 32 Мп (сверхширик), 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми кромками краями, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки.
Камерофоны Oppo Find X6 появились в продаже …
Компания Oppo дала старт китайским продажам недавно представленных камерофонов Find X6 и Oppo Find X6 Pro…
Представлен компактный смартфон Sharp Aquos Wish 3 …
Компания Sharp пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Aquos Wish 3, цена которой, правда, пок…
Sharp Aquos R8 Pro получил 240-Гц экран …
Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquos R8 Pro, которая основана на флагманской 4-н…
Nothing Phone 2 получит мощный процессор…
В сети активно обсуждается информация о смартфоне Nothing Phone 2, который должны отправить в продажу в с…
Топовая версия Xiaomi 12S подешевела на $175 …
Компания Xiaomi снизила цену на топовую версию смартфона 12S, которая оснащается 12 ГБ оперативной и 512 …
Samsung Galaxy Z Flip5 получит поддержку DeX…
Профильное издание SamMobile поделилось новыми подробностями о смартфоне-раскладушке Samsung Galaxy Z Fli…
Samsung Electronics потеряла 96% от своей прибыли за квартал…
По предварительным оценкам самой компании, у Samsung Electronics снова выдался крайне неудачный квартал. …
ASUS ROG Phone 7 получит батарею на 6000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне ASUS ROG Phone …
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor