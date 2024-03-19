Xiaomi Civi 4 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация субфлагманского смартфона Xiaomi Civi 4 Pro состоится 21 марта в Китае. Также производитель опубликовал несколько изображений грядущей новинки, полностью раскрыв её дизайн. Отметим двухцветную тыльную панель с устойчивой к износу кожей, металлическую рамку корпуса, изогнутый дисплей и круглую основную камеру LEICA с тремя модулями. Аппарат выйдет в светло-зеленой, светло-сиреневой и светло-голубой расцветках. В качестве аппаратной основы выступит недавно представленная 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, которая состоит из одного ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 3,0 ГГц, четырех ядер Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и трех ядер Cortex-A520 с частотой 2,0 ГГц.