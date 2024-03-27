Xiaomi Civi 4 Pro пользуется популярностью

Смартфон Xiaomi Civi 4 Pro буквально пару дней назад появился в китайской продаже, но производитель уже успел отчитаться об успехах новинки. Утверждается, что продажи первой партии Xiaomi Civi 4 Pro оказались в два раза выше по сравнению с предыдущем поколением (Civi 3). В Китае смартфон оценен в 415, 460 и 500 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также предусмотрены специальные расцветки в конфигурации с 16/512 ГБ памяти по цене 500 долларов.

Новинка оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой корпуса, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также батареей ёмкостью 4700 мАч.
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