Xiaomi Cleanfly, идеальный беспроводной пылесос для автомобилей

Компания Xiaomi вчера представила портативный пылесос Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner для автомобиля, который производится компанией Cleanfly. Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner имеет компактный корпус с диаметром всего 7.5 сантиметра — устройство даже помещается в подстаканнике машины.

Двигатель вращается с частотой 32 тыс. оборотов в минуту, создаваемое давление равно 5000 Па. Пылесос получил двойную систему фильтрации, которая задерживает частицы размером до 0,3 мкм. Внутри находятся два аккумулятора емкостью по 2200 мАч, обеспечивают до 13 минут работы. Зарядка занимает полтора часа.

Чтобы облегчить использование для автомобилей и менее просторных мест, он имеет светодиодный фонарь для освещения. Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner поставляется с широким ассортиментом сменных насадок для уборки труднодоступных мест. На китайском рынке Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner можно заказать за 199 юаней, это почти $29 по текущему курсу.