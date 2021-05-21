Xiaomi FlipBuds Pro отдают за 124 доллара

Несколько дней назад Xiaomi представила в Китае полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro, стремясь расширить долю рынка за счет новых устройств премиум-класса, которые конкурируют с такими наушниками, как Apple AirPods Pro. А теперь новейшие наушники для желающих получить качественный вук Xiaomi FlipBuds Pro доступны для покупки на внутреннем рынке компании в Китае по цене 799 юаней, что примерно равно 124 долларам США. Новинка поставляется с 11-миллиметровыми сверхдинамичными звуковыми драйверами и работает на основе аудиочипа сверхнизкого энергопотребления Qualcomm QCC5151. Устройство также поддерживает Bluetooth 5.2 и разработчики продукта заявили, что их устройство действительно работает на минимальных задержках с предельно высоким уровнем качества звука.

Функция Dual Device Intelligence Connection позволяет легко переключаться между смартфоном и ноутбуком. Вы также можете подключить две пары этих наушников к одному смартфону или ноутбуку, чтобы совместно использовать аудиовыход между двумя людьми. Изюминкой продукта является поддержка активного шумоподавления, которое официально блокирует до 40 дБ шума. Вы можете выбрать один из трех уровней шумоподавления, например Daily, Office и Travel, в зависимости от вашей среды для оптимального шумоподавления. И, естественно, заказать наушники прямиком из Китая не составит большого труда, особенно если вы знаете, как это делать. Доставка будет очень доступной на самом деле.