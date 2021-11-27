Xiaomi Ingres это будущий POCO F4 Pro

Согласно отчету Xiaomiui, грядущий Xiaomi Ingres имеет сокращенный номер модели L11. Этот номер модели недавно был обозначен как принадлежащий серии POCO F4 Pro. Смартфон теперь появился в базе данных IMEI с тремя разными номерами моделей, подтверждающими наличие нескольких региональных вариантов и брендов. В настоящее время он имеет следующие номера моделей: 22011211C - Китай, 22011211G - по всему миру, 22011211I - Индия.
В листингах указано, что в Китае устройство выйдет под брендом Redmi. В то время как в Индии это будет бренд Xiaomi. В остальных местах это будет смартфон POCO. Предыдущая информация из кода MIUI показала, что телефон будет работать на еще не анонсированном Qualcomm SM8450 (Snapdragon 8 Gen 1).