Xiaomi Jimmy JV53 пылесосит без кабеля

Беспроводные технологии пользуются невероятной популярностью не только на рынке наушников, смартфонов и зарядок, но и в сегменте бытовой техники. К примеру, в продажу на территории России поступил беспроводной пылесос Xiaomi Jimmy JV53, который работает в самых разных направлениях и позволяет убирать пыль и сор без дискомфорта от кабеля, который сковывает движения. На полном заряде батареи пылесос работает до сорока пяти минут, то есть этого хватит с головой даже для очень большой квартиры, ведь обычно примерно тридцать минут уходит на уборку помещения около 60-70 квадратов. Также в комплекте с пылесосом поставляются насадки для уборки дивана, различных поверхностей и полок. Стоимость вполне адекватная, так что обязательно присмотритесь.