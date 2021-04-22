Xiaomi MI MIX Fold готовится к глобальному релизу

В конце прошлого месяца Xiaomi анонсировала Mi MIX Fold как свой первый складной смартфон, но релиз состоялся только в Китае. В настоящее время устройство доступно для покупки только на домашнем рынке, а свежая информация, предоставленная инсайдером Мукулом Шармой, предполагает, что Mi MIX Fold вскоре может получить глобальный запуск. Более того, в списке сертификатов в Европе появился номер модели M2011J18G, где буква G указывает на глобальную версию — в Китае смартфон продается под номером модели M2011J18C. При этом никаких изменений в плане дизайна или характеристик у смартфона не будет, разница только в коробке и прошивке операционной системы. Стоимость смартфона тоже пока что не называют, но предположительно он обойдется в 1500 долларов.