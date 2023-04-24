Xiaomi MIX Fold 3 получит камеру, как в Xiaomi 13 Ultra

Сетевые источники поделились новыми подробностями о складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 3, релиз которого ожидается в августе этого года. Сообщается, что аппарат получит такую же основную камеру, как и Xiaomi 13 Ultra. Это тыльная квадрокамера с главными модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 и тремя модулями на основе 50-Мп сенсора Sony IMX858 (сверхширик, телеобъектив и перископный модуль).

Xiaomi Mix Fold 3 также приписывают наличие наружного 6,5-дюймового OLED-дисплея, 8,02-дюймового гибкого экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранных фронтальных камер, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, защиты от воды, поддержки проводной зарядки на 67 Вт и беспроводной на 50 Вт.
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