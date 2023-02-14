Xiaomi MIX Fold 3 получит перископную камеру

Китайский информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит основную камеру с перископным модулем. Это довольно весомое улучшение по сравнению с 2-кратным зумом в Xiaomi MIX Fold 2.

Последний, напомним, характеризуется толщиной в разложенном состоянии всего 5,4 мм, в сложенном – 11,4 мм, массой 262 г, складным 8,02-дюймовым OLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, с разрешением 2К и автоматической частотой обновления от 1 до 120 Гц, внешним 6,56-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 c с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), а также селфи-камерой на 20 Мп.
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