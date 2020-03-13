Xiaomi Mi 10 Explorer Edition с прозрачным корпусом

2020-03-13, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi 10 Explorer Edition; [68]
Китайская компания Xiaomi выпустит специальную версию смартфона Mi 10 с названием Explorer Edition.

Компания Xiaomi поделилась изображением смартфона, но когда выйдет и сколько будет стоить компания не упомянула.

Смартфон Xiaomi Mi 10 Explorer Edition получит стеклянную заднюю панель с изображением деталей смартфона: камера, вспышка, батарея, беспроводная зарядная катушка и большая область двухслойного теплопроводящего графита, покрывающего всю область материнской платы.

Также на стеклянной панели разместили крупную надпись компаний.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Explorer Edition
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