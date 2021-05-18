Xiaomi Mi 10 Lite обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 для очередного смартфона – Mi 10 Lite. Пока это касается только китайской версии устройства. Размер апдейта составляет 891 МБ. Примечательно, что изначально релиз обновления для этого смартфона был запланирован на конце мая, но, как и в случае с Mi 10S, оно пришло раньше времени.

Напомним, что Mi 10 Lite оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 16 Мп, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, тыльной квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, батареей мощностью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также модулем бесконтактных платежей NFC.