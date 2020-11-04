Xiaomi Mi 10 Pro исчез из китайской продажи

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон потихоньку исчезает из продажи – его уже нет в магазине Xiaomi Mall, а на ведущих торговых площадках TMall и JD.com товара нет не в наличии. Скорее всего, смартфон уже снят с производства. Впрочем, жителям других стран переживать не стоит – аппарат будет продаваться на международном рынке до тех пор, пока не оскудеют складские запасы.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Pro
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