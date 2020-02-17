Xiaomi Mi 10 Pro новый чемпион рейтинга DxOMark

Специалисты DxOMark как и обещали, сразу же опубликовали результаты тестирования Xiaomi Mi 10 Pro.

Новинка Xiaomi Mi 10 Pro состоит из четырех модулей: главный 108-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, 20 Мп широкоугольная камера и два телефотосенсора на 12 Мп и 8 Мп.

В плюсы камеры записали хорошую детализацию, точную и стабильную экспозицию и баланс белого, хорошую детализацию при приближении, с эффектом боке и при ярком освещении, а также эффективную стабилизацию и быстрый и точный автофокус при съемке видео.

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил 134 балла за фото и 104 за видео. Средний бал составил 124, это самая высокая оценка среди камерофонов.