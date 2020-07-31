Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер

Компания Xiaomi выпустила для топового Xiaomi Mi 10 Pro стабильную версию прошивки MIUI 12.0.3.0, которая привносит одну весьма любопытную функцию. Речь идет о записи видео одновременно на основную и фронтальную камеры. Данный режим работы точно придется по душе видеоблогерам, любящим снимать свою реакцию на происходящие вокруг них события. Также апдейт несет в себе июльский патч безопасности Android 10. Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro оснащается основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 108 Мп и врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 20 Мп.