Xiaomi Mi 10 Pro получил прошивку MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 для смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. Прошивка проходит под номером MIUI V12.5.3.0.RJACNXM, а её размер составляет 784 МБ. Апдейт MIUI 12.5 привносит новые настраиваемые системные звуки со стереоэффектами, новые суперобои, улучшает работу системной анимацию, браузера и системы в целом.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.