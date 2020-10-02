Xiaomi Mi 10 Pro получил стабильную Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 на основе Android 11 для флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. В Поднебесной прошивки вышли под номерами 12.1.5.0.RJBCNXM и 12.1.3.0.RJACNXM, а международная версия Xiaomi Mi 10 Pro получила глобальную прошивку 12.1.2.0.RJAMIXM. Вероятно, скоро аналогичный апдейт станет доступен и для Xiaomi Mi 10, а также в версиях для Европы и России.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Pro характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.