Xiaomi Mi 10 Pro получит 16 ГБ ОЗУ

На просторах интернета вновь заговорили о смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro, который якобы некоторое время сили в сеть. Если верить информации инсайдера, то смартфон получит сразу 16 гигабайт оперативной памяти. Это довольно много ОЗУ, ведь сейчас у многих в компьютерах домашних и ноутбуках меньше оперативной памяти, чем будет у данного смартфона. Конечно, это кому-то нужно, но большинство из нас не запускает сразу десять игр и не отправляет их в фоновый режим, чтобы потом сразу открыть и поиграть. А больше для каких-либо целей этот объем оперативной памяти не нужен, так как он совершенно избыточен. Будем ждать релиза данного смартфона и тогда уже поговорим о том, стоит ли платить за него свои деньги или можно оставить это на потом и не платить.