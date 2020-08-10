Xiaomi Mi 10 Ultra будет стоить 1000 долларов?

В сети появились подробности о ценах на топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, который будет представлен уже завтра, 11 августа. Итак, базовый вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 900 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти – 1000 долларов. Что до топовой конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, то о её стоимости не сообщается. Более простая модель Redmi K30 Ultra, которую представят в тот же день, будет стоить 345, 400 и 500 долларов в зависимости от конфигурации памяти. Ранее стало известно, что Redmi K30 Ultra получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120-Гц.