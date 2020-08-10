Xiaomi Mi 10 Ultra будет стоить 1000 долларов?

В сети появились подробности о ценах на топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, который будет представлен уже завтра, 11 августа. Итак, базовый вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 900 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти – 1000 долларов. Что до топовой конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, то о её стоимости не сообщается. Более простая модель Redmi K30 Ultra, которую представят в тот же день, будет стоить 345, 400 и 500 долларов в зависимости от конфигурации памяти. Ранее стало известно, что Redmi K30 Ultra получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120-Гц.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Ultra
Обзоры:
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Новости:
Смартфон Realme X2 получил версию на 8/256 ГБ памяти

Компания Realme довольно неожиданно выпустила новую версию для прошлогоднего смартфона Realme X2, который...
Флагман Huawei Mate 40 Pro показали на рендере

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры топового смартфона Huawei Mate 40 Pro, официальная пр...
Российские Poco F2 Pro обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 российских пользователей Poco F2 P...
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатураОбзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатура
ASRock представила материнские платы фор...
ASRock представила материнские платы форНедавно компания ASRock анонсировала две новые материнские платы с тонким корпусом Mini-ITX серии Intel 4...
Первую партию Meizu 17 и Meizu 17 Pro ра...
Первую партию Meizu 17 и Meizu 17 Pro раМы уже писали о том, что сегодня в продаже появились очень перспективные флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro...
Лучшая механическая клавиатура для игр. ...
Лучшая механическая клавиатура для игр. На рынке игровых клавиатур очень много различных моделей, которые стоят своих денег и позволяют геймерам ...
Apple выпустила третью бета-версию прогр...
Apple выпустила третью бета-версию прогрApple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3. macOS Big Sur - это опе...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 постав...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 поставВ базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования геймерского смартфона ASU...
Топовый планшет Huawei MatePad Pro 5G по...
Топовый планшет Huawei MatePad Pro 5G поКомпания Huawei наконец-то выпустила в продажу топовую версию планшета MatePad Pro с поддержкой 5G, котор...
Представлены обновленные игровые ПК MSI ...
Представлены обновленные игровые ПК MSI Компания MSI пополнила ассортимент компактных игровых ПК моделями Trident X и Trident 3, основанных на ап...
Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оценен в $...
Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оценен в $Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Huawei Enjoy Tablet 2, которая среди пр...
Huawei MatePad T8 скоро выпустят в Индии...
Huawei MatePad T8 скоро выпустят в ИндииКомпания Huawei в последнее время переживает не лучшие времена, так как запреты и санкции со стороны США ...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game St...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game StМногопользовательская игра Crucible студии Amazon Game Studios наконец-то появилась в магазине Steam. Игр...
Amazfit Ares для заядлых спортсменов...
Amazfit Ares для заядлых спортсменовУмные часы уже перестали удивлять потенциальных покупателей, так что некоторым компаниям приходится думат...
Samsung готовит гибкий смартфон нового п...
Samsung готовит гибкий смартфон нового пНекоторое время назад в продажу поступили смартфоны с гибким дисплеем, которые понравились аудитории благ...
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполненииОбзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении
Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANCОбзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor