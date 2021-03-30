Xiaomi Mi 10 Ultra первое устройство со стабильным обновлением MIUI 12.5

Смартфон Mi 10 Ultra стал первым смартфоном, получившим стабильное обновление MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 10 Ultra - специальный смартфон Xiaomi к 10-летнему юбилею . Этот телефон продается исключительно в Китае. Последнее обновление системы для Xiaomi Mi 10 Ultra поставляется с номером сборки V12.5.1.0.RJJCNXM. Поскольку эта сборка программного обеспечения в настоящее время находится на стадии стабильной бета-версии, она доступна только некоторым пользователям.

MIUI 12.5 обеспечивает оптимизацию системной анимации, улучшенную тактильную обратную связь по всему пользовательскому интерфейсу, новые настраиваемые системные звуки со стереоэффектами, удаляемые системные приложения и многое другое.