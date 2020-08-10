Xiaomi Mi 10 Ultra показали на новом фото

Сетевые источники поделились новыми подробностями и фотографией постера Xiaomi Mi 10 Ultra, который будет представлен уже завтра, 11 августа. Сообщается, что смартфон получит дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и глубиной цвета 10 бит, а также невероятно мощную проводную зарядку на 120 Вт. При этом в комплекте поставки пользователи найдут адаптер питания мощностью 100 Вт. Наконец, основная камера сможет похвастаться не только 120-кратным зумом, но и чувствительным датчиком изображения для более качественных фото в условиях слабого освещения. Ориентировочная цена Xiaomi Mi 10 Ultra в базовой версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составляет 900 долларов.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Ultra
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