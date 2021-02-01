Xiaomi Mi 10 Ultra получил стабильную версию Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию надстройки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra. Пока прошивка доступна для избранных китайских пользователей, но при отсутствии серьезных багов получит масштабное распространение. Выход стабильной версии оболочки MIUI 12.5 ожидается не раньше апреля.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Ultra характеризуется 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1120 кд/м2, процессором Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти UFS3.1, системой жидкостного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 20 Мп, а также телефото-модулями разрешением 12 и 48 Мп с 2- и 5-кратным оптическим зумом соответственно, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт.