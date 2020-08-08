Xiaomi Mi 10 Ultra получит подэкранную камеру

Пару дней назад авторитетный инсайдер Ice Universe заявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra шокирует весь мир. Сегодня основатель исследовательской компании Display Supply Chain Consultants Росс объяснил, чем именно новый флагман собирается удивлять общественность. Оказывается, Xiaomi Mi 10 Ultra станет первым в мире коммерческим смартфоном со встроенной под экран фронтальной камерой. По словам источника, новинка выйдет в крайне ограниченном количестве и предназначена скорее для демонстрации технологических возможностей производителя, нежели для массового коммерческого успеха.