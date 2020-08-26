Xiaomi Mi 10 Ultra получит режим работы с ПК

Компания Xiaomi начала тестирование функции совместной работы смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra и ПК. На опубликованных скриншотах видно, что пользователь может видеть экран смартфона на ноутбуке, запускать приложения с него и копировать информацию через привычное перетаскивание. Также пользователь сможет активировать режим «Не беспокоить», что работа не прерывалась звонками, сообщениями и уведомлениями. При этом утверждается, при работе с несколькими устройства наблюдается очень низкая задержка. Другой источник подтверждает наличие данного режима в последней бета-версии MIUI 12 для Xiaomi Mi 10 Ultra – функция называется Screen Combo. Смогут ли опробовать потенциально полезный режим владельцы других смартфонов, пока неизвестно.

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