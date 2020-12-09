Xiaomi Mi 10 Youth Edition подешевел на 30 долларов

Китайская компания Xiaomi представила свой смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition в Китае в апреле текущего года. Телефон был представлен со стартовой ценой в 2099 юаней или около 321 долларов, и он был доступен в нескольких конфигурациях и цветовых вариантах. Сегодня китайская компания весьма неожиданно снизила цену на Mi 10 Youth Edition на 200 юаней или около 30 долларов на внутреннем рынке. Это важный момент — изменение цены пока что только в Китае, другие рынки эта акция не затронула. Вероятно, производитель в обозримом будущем представит обновленную цену и на других рынках, но пока что об этом нет никакой информации. И, конечно, устройство и так было достаточно доступным, теперь же оно стало еще интереснее на фоне потенциальных конкурентов.