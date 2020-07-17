Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил две новые версии

Компания Xiaomi выпустила две новые версии смартфона Mi 10 Youth Edition, которые имеют персиковую и зеленую расцветки. Обе версии поставляются с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 370 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается основной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, дополнительными на 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и перископным датчиком на 8 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1800 пикселей и с поддержкой HDR10+ и функции DC Dimming (контрастность экрана составляет 4,300,000:1, частота опроса сенсорного слоя равна 180 Гц), модулем бесконтактных платежей NFС, батареей емкостью 4160 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.