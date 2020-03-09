Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в марте выйдут на глобальный рынок

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в Китае 13 февраля 2020 года.

Теперь же компания Xiaomi объявила дату презентации смартфонов на глобальном рынке. Презентация смартфонов пройдет в онлайн-режиме 27 марта месяца.

Новинки Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получили одинаковый дизайн и Super AMOLED дисплей на 6.67 дюймов с разрешением экрана 2340х1080 пикселей с частотой обновления изображения 90 герц. За производительность смартфонов будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Также новинки будут поддерживать сети пятого поколения 5G. Новинки ещё смогут похвастаться аккумуляторами на 4780 мАч и 4500 мАч, а также основной квадро-камерой с главным сенсором на 108 Мп.