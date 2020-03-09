Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в марте выйдут на глобальный рынок

2020-03-09, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi 10 Pro; [91]
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в Китае 13 февраля 2020 года.

Теперь же компания Xiaomi объявила дату презентации смартфонов на глобальном рынке. Презентация смартфонов пройдет в онлайн-режиме 27 марта месяца.

Новинки Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получили одинаковый дизайн и Super AMOLED дисплей на 6.67 дюймов с разрешением экрана 2340х1080 пикселей с частотой обновления изображения 90 герц. За производительность смартфонов будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Также новинки будут поддерживать сети пятого поколения 5G. Новинки ещё смогут похвастаться аккумуляторами на 4780 мАч и 4500 мАч, а также основной квадро-камерой с главным сенсором на 108 Мп.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Pro
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2
MSI анонсировала монитор для киберспорти...
MSI анонсировала монитор для киберспортиMSI является крупным поставщиком мониторов для киберспорта. Компания анонсировала очередной продукт, мони...
Смартфон Nubia Red Magic 5G получит крут...
Смартфон Nubia Red Magic 5G получит крутОбычно игровые смартфоны не могут похвастаться продвинутыми фотовозможностями, однако грядущая новинка от...
Компания Samsung тестирует Android 10 на...
Компания Samsung тестирует Android 10 наКомпания Samsung уже давно обновляет свои смартфоны до операционной системе Android 10. Теперь дошла очер...
Samsung Galaxy Tab S6 5G планшет с подде...
Samsung Galaxy Tab S6 5G планшет с поддеКомпания Samsung уже на днях представит первый в мире планшет с поддержкой сети 5G. ...
Трейлер DOOM Eternal "Битва с Cyberdemon...
Трейлер DOOM Eternal Doom Eternal компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Выход игры на ПК уже несколько раз перенос...
Представлен ПК-корпус Fractal Design Def...
Представлен ПК-корпус Fractal Design Def Компания Fractal Design пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Define 7, которая может похвастатьс...
Модельный смартфон от Vivo Y19...
Модельный смартфон от Vivo Y19Компания Vivo выпустила интересную новинку бюджетного варианта под названием Vivo Y19. Функции новинки вх...
Французская комедия о семейной жизни ...
Французская комедия о семейной жизни Писатель Анри переживает кризис. У него пропало творческое вдохновение, отношения с супругой испорчены, а...
Мощная модель Mac Pro ...
Мощная модель Mac Pro Компания Apple выпустила новинку среднего варианта с интересным названием Mac Pro. Аппарат имеет отличну...
Dell выпускает игровой ноутбук с восьмия...
Dell выпускает игровой ноутбук с восьмияНоутбук Dell G5 15 Special Ryzen обещает стать самым мощным игровым ноутбуком в своем классе. Выход модел...
Новая модель Galaxy S11e...
Новая модель Galaxy S11eКомпания Samsung выпустила новый смартфон бюджетного варианта под названием Galaxy S11e. В функции смартф...
Final Fantasy VII Remake демонстрирует с...
Final Fantasy VII Remake демонстрирует сИзначально, Final Fantasy VII Remake должна была выйти весной 3 марта 2020 года, но разработчики решили п...
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечекОбзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZ12-02970100-R3G1). Беспроводные наушники IPX4Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZ12-02970100-R3G1). Беспроводные наушники IPX4
Обзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильникОбзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильник
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor