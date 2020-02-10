Xiaomi Mi 10 на первых фотографиях

Длительное время на просторах интернета обсуждали внешность смартфона Xiaomi Mi 10 и то, какие у него будут особенности помимо начинки. Теперь в сети появились первые фото, на которых смартфон отлично видно и он действительно выглядит достаточно круто. Стоит сразу сказать, что никаких кардинальных изменений у смартфона нет, так что если вы ожидали какого-то прорыва, то мы вас разочаруем. С другой стороны, мелкие изменения все же есть, вроде закругленного дисплея, вопрос только в начинке продукта. Дизайн это интересно и волнительно, но только первое время, а потом уже вы будете смотреть в сторону других преимуществ устройства, среди которых процессор, камера, объем встроенной памяти и так далее. Так вот эта информация пока что в секрете.