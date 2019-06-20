Xiaomi Mi 10 на первых рендерах

Крупные производители стали в последнее время активно выпускать смартфоны с отверстием в экране, куда устанавливают фронтальную камеру. Это позволяет бренду не делать толстых рамок и не делать выреза в экране, уменьшая общие габариты устройства. И на просторах интернета уже появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi 10, который, вероятно, вскоре будет официально анонсирован. Данные изображения являются просто рисунком по тем патентам и сливам, которые были отправлены в интернет. Если гаджет и правда будет выглядеть таким образом, то вы точно захотите его купить. Уж слишком Xiaomi Mi 10 выглядит стильно и современно — тонкие рамки, минимум деталей, масса производительного железа и классный экран. Ждем релиз с большим нетерпением.