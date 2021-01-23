Xiaomi Mi 10 официально подешевел до 525 долларов

Компания Xiaomi официально объявила о том, что она снижает цены на прошлогодний флагман Xiaomi Mi 10. Теперь версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 525 долларов, 8/256 ГБ – 555 долларов, а 12/256 ГБ – 620 долларов.

Xiaomi Mi 10 остается очень актуальным смартфоном, поскольку оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
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