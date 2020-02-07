Xiaomi Mi 10 оснастят оперативной памятью следующего поколения LPDDR5

В ближайшие недели Xiaomi готовится представить как минимум два телефона - Mi 10 и Mi 10 Pro. Ожидается, что они будут поддерживать 5G и использовать чипы памяти LPDDR5 производства Micron.

Это будут первые смартфоны компании, которые используют чипы американской компании, вмещающие до 12 ГБ ОЗУ на одном кристалле. Представители Xiaomi опубликовали результаты сравнительного анализа двух образцов Xiaomi Mi 10, которые оснащены памятью LPDDR5 и LPDDR4x.

Время автономной работы устройства при использовании новой памяти увеличивается примерно на 10%. Скорость передачи данных стало больше на 50%, а энергопотребление снижается на 20%.