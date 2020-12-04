Xiaomi Mi 10 получил обновление Android 11 в Индии

Xiaomi проводила бета-тестирование Android 11 на ряде своих смартфонов. Теперь флагманский смартфон компании Mi 10 2020 года также начал получать обновление Android 11.

Xiaomi Mi 10 был частью программы бета Android 11 также был одним из первых, чтобы получить MIUI 12 бета - версии на основе Android 11. Это обновление поставляется с номером сборки V12.2.2.0.RJBINXM и в настоящее время находится на стадии стабильной бета-версии. Это означает, что он доступен только для избранных пользователей в стране.

Если верить слухам сети, то полное развертывание произойдет к концу декабря. Компания Xiaomi уже завершила развертывание стабильной версии Android 11 для всех устройств Mi 10 в Китае. С другой стороны, сборка для глобальных вариантов телефона и вариантов EEA все еще находится в стабильной бета-версии, как и индийская версия.