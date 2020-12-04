Xiaomi Mi 10 получил обновление Android 11 в Индии

Xiaomi Mi 10 был частью программы бета Android 11 также был одним из первых, чтобы получить MIUI 12 бета - версии на основе Android 11. Это обновление поставляется с номером сборки V12.2.2.0.RJBINXM и в настоящее время находится на стадии стабильной бета-версии. Это означает, что он доступен только для избранных пользователей в стране.
Если верить слухам сети, то полное развертывание произойдет к концу декабря. Компания Xiaomi уже завершила развертывание стабильной версии Android 11 для всех устройств Mi 10 в Китае. С другой стороны, сборка для глобальных вариантов телефона и вариантов EEA все еще находится в стабильной бета-версии, как и индийская версия.