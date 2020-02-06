Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с памятью LPDDR5

Компания Micron Technology дала старт первым массовым поставкам модулей памяти LPDDR5, а первым смартфоном с новой технологией станет флагман Xiaomi Mi 10. Если верить производителю, модули Micron LPDDR5 увеличивают скорость передачи данных на 50%, а энергопотребление – снижают на 20% по сравнению с памятью предыдущего поколения LPDDR4x. Сейчас производитель поставляет модули на 6, 8 и 12 ГБ. По словам босса Xiaomi Лей Цзуня, новая память позволит смартфонам передавать данные на скорости до 6,4 Гбит/с. Что до Xiaomi Mi 10, то он еще и должен стать первым на рынке смартфоном с топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865.