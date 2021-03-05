Xiaomi Mi 10S на Snapdragon 870 выйдет только в Китае

В сети появились подробности об улучшенной версии смартфона Xiaomi Mi 10, который должен получить новую платформу Snapdragon 870. Во-первых, аппарат получит название Xiaomi Mi 10S. Во-вторых, смартфон окажется эксклюзивом для китайского рынка. По крайней мере, так считает источник. Остальным странам придется довольствоваться обычным Xiaomi Mi 10, который недавно подешевел до 525 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Это по-прежнему актуальный смартфон, который оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, 8-ядерным процессором Snapdragon 865, оперативной памятью LPDDR5, флэш-памятью UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.