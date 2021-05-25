Xiaomi Mi 10S подешевел до 420 долларов

Компания Xaomi в рамках популярной распродажи «618» снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который является улучшенной и удешевленной версией Mi 10. Теперь вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 420 долларов вместо 465 долларов. К сожалению, аппарат по-прежнему продается только в Китае.

Напомним, что от обычного Mi 10 новинка отличается новым дизайном задней панели, платформой Snapdragon 870 вместо Qualcomm Snapdragon 865, стереодинамиками Harman Kardon, новыми расцветками, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и, разумеется, более низкой ценой.