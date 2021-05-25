Xiaomi Mi 10S подешевел до 420 долларов

Компания Xaomi в рамках популярной распродажи «618» снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который является улучшенной и удешевленной версией Mi 10. Теперь вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 420 долларов вместо 465 долларов. К сожалению, аппарат по-прежнему продается только в Китае.

Напомним, что от обычного Mi 10 новинка отличается новым дизайном задней панели, платформой Snapdragon 870 вместо Qualcomm Snapdragon 865, стереодинамиками Harman Kardon, новыми расцветками, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и, разумеется, более низкой ценой.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10S.
Представлен объектив Tamron 150-500mm F/...
Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC...
Характеристики OnePlus Watch слили до ре...
OnePlus уже подтвердила, что представит свои первые умные часы 23 марта. Устройство уже получило нескольк...
Realme запустила смартфоны Realme 8 и Re...
Китайский бренд Realme запустила смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G по всей Европе. ...
Lenovo Xiaoxin Pro 16 получил топовый ди...
Lenovo уже выпустила несколько ноутбуков в своей линейке Xiaoxin с чипсетами Intel Core и AMD Ryzen. Тепе...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 готов к выходу...
Сетевые источники сообщили о том, что планшеты серии Xiaomi Mi Pad 5 будут официально представлены уже в ...
Xiaomi представила интеллектуальную элек...
Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила удобную интеллектуальную электрическую плиту с пятили...
Эксклюзив от Stadia игра Super Bomberma...
Одна из эксклюзивных игр от Stadia Super Bomberman R Online в скором времени выйдет на ПК. Разработчиком ...
Новый вариант Samsung Galaxy S20 FE с 4G...
У компании Samsung появился новый смартфон Galaxy S20 FE. В прошлом году компания Samsung анонсировала см...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor