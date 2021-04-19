Xiaomi Mi 10S подешевел в Китае

Магазин Jingdong Mall снизил цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который является улучшенной версией флагмана предыдущего поколения Xiaomi Mi 10. Теперь вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценен в 575 долларов. Напомним, что от обычного Mi 10 новинка отличается новым дизайном задней панели, платформой Snapdragon 870 вместо Qualcomm Snapdragon 865, стереодинамиками Harman Kardon, новыми расцветками и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Стоит отметить, что на старте продаж Xiaomi Mi 10 в версии с 12/256 ГБ памяти стоил 720 долларов.