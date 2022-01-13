Xiaomi Mi 10S получает стабильное обновление MIUI 13

Xiaomi выпустила MIUI 13 в конце декабря 2021 года. С тех пор компания внедряет пользовательский интерфейс на базе Android-12 для нескольких устройств, которые подписались на участие в бета-программе.

Сегодня Xiaomi выпустила стабильное обновление MIUI 13 для Mi 10S в Китае. Обновление имеет номер версии V13.0.1.0.SGACNXM и имеет размер 4,7 ГБ. Как «стабильная бета-версия» обновление доступно только для тестировщиков, которые участвуют в программе бета-тестирования. Если тестировщики не обнаружат никаких проблем с этой сборкой, обновление, скорее всего, скоро будет выпущено для обычных пользователей в пакетном режиме. Ожидается, что Xiaomi начнет выпускать стабильную версию для широкой публики с конца января. На данный момент Xiaomi выпустила стабильные обновления MIUI 13 на базе Android 12 для нескольких устройств, включая серию Mi 11, серию Redmi K40, серию MIX 4 и Xiaomi Pad 5.