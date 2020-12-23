Xiaomi Mi 10T Pro 5G набрал 118 баллов в тесте камеры DxOMark

Xiaomi Mi 10T Pro 5G прошел испытание камеры от DxOMark. Смартфон набрал 118 общего балла.

Смартфон оснащен тройной камерой с 108-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным макросенсором. Благодаря этому устройство набрала 121 баллов по фото, 61 балл по зуму и 110 баллов по видео.

DxOMark похвалил устройство за точную экспозицию и динамический диапазон как при съемке на улице, так и в помещении. Основной объектив также сохранил приятные цвета на снимках на улице и в помещении, при этом компания считает систему камеры достаточно надежной. DxOMark также отметил низкую детализацию и высокий уровень шума на сверхширокоугольных снимках во время ночных снимков.

Для видеосъемки Xiaomi Mi 10T Pro обеспечивает высокую детализацию видео, что дает точную экспозицию при съемках на открытом воздухе и в помещении. Кроме того, стабилизация видео также оказалась наиболее эффективной. Однако устройство имело видимые артефакты на видео при слабом освещении и несоответствия в ночных сценах при захвате видео. В целом, основная камера работала хорошо и по большей части обеспечивала высокое качество видео и фотографий.