Xiaomi Mi 10T Pro 5G набрал 118 баллов в тесте камеры DxOMark

Xiaomi Mi 10T Pro 5G прошел испытание камеры от DxOMark. Смартфон набрал 118 общего балла.

Смартфон оснащен тройной камерой с 108-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным макросенсором. Благодаря этому устройство набрала 121 баллов по фото, 61 балл по зуму и 110 баллов по видео.

DxOMark похвалил устройство за точную экспозицию и динамический диапазон как при съемке на улице, так и в помещении. Основной объектив также сохранил приятные цвета на снимках на улице и в помещении, при этом компания считает систему камеры достаточно надежной. DxOMark также отметил низкую детализацию и высокий уровень шума на сверхширокоугольных снимках во время ночных снимков.

Для видеосъемки Xiaomi Mi 10T Pro обеспечивает высокую детализацию видео, что дает точную экспозицию при съемках на открытом воздухе и в помещении. Кроме того, стабилизация видео также оказалась наиболее эффективной. Однако устройство имело видимые артефакты на видео при слабом освещении и несоответствия в ночных сценах при захвате видео. В целом, основная камера работала хорошо и по большей части обеспечивала высокое качество видео и фотографий.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T Pro 5G
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Oukitel WP10 поступит в продажу в декабре по цене 399 долларов

Oukitel WP10 - защищенный смартфон 5G находится в предварительных заказах за последний месяц после того, ...
Moto G на базе Snapdragon 800 появится в следующем году

Компания Motorola раскрыла некоторые интересные детали компании на следующий год. Одним из деталей заключ...
На Realme 7 Pro уже тестируют Android 11

Компания Realme начала ранее тестирование операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI...
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Лучший кухонный миксер. Bosch MFQ 36470Лучший кухонный миксер. Bosch MFQ 36470
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti будет иметь н...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti будет иметь нПо слухам сети и своих собственных источников, RTX 3060 Ti будет запущен вскоре после RTX 3070. Это буде...
POCO опубликовала несколько твитов смарт...
POCO опубликовала несколько твитов смартВ последнее время POCO M3 стал постоянным участником слухов. И теперь за последние пару дней команда POCO...
Honor и Qualcomm ведут предварительные п...
Honor и Qualcomm ведут предварительные пКомпания Honor и Qualcomm ведут предварительные переговоры о заключении сделки на поставку чипсетов. ...
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi...
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-FiСоздание коммуникации в офисе, пусть даже небольшом, — очень сложная задача, требующая от пользователей ш...
Sony получила лицензию на поставку сенсо...
Sony получила лицензию на поставку сенсоСША наложили ограничения на Huawei после того, как компания была включена в черный список организаций. Па...
Энтузиаст протестировал новый смартфон G...
Энтузиаст протестировал новый смартфон GВ последнее время все крупные производители смартфонов стараются порадовать потенциального покупателя чем...
Genesis представила игровую мембранную к...
Genesis представила игровую мембранную кGenesis представила игровую клавиатуру Rhod 500 RGB. Клавиатура использует мембранный механизм и обеспечи...
Moto G Stylus 2021 готовится к релизу...
Moto G Stylus 2021 готовится к релизуКакое-то время назад компания Motorola пользовалась повышенным спросом и весьма активно радовала пользова...
Умные стиральные машины Candy SmartPro п...
Умные стиральные машины Candy SmartPro пБренд Candy представляет новую линейку умных стиральных машин Candy SmartPro. Новая линейка сменит предыд...
Лучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinl...
Лучшие портативные блендеры. Xiaomi PinlПортативные блендеры с герметично закрывающимися стаканами и встроенными аккумуляторами предназначены для...
Redmi Note 9T 5G и POCO M3 прошли сертиф...
Redmi Note 9T 5G и POCO M3 прошли сертифRedmi подтвердила, что компания готова выпустить свои новые смартфоны серии Redmi Note 9 на китайский рын...
Biostar представила материнскую плату B5...
Biostar представила материнскую плату B5Biostar представила материнскую плату на базе чипсета AMD B550. Плата B550M Silver имеет встроенную подде...
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлениемОбзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатураОбзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor