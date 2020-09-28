Xiaomi Mi 10T Pro будет стоить 550 евро?

Авторитетный искатель утечек Субханшу Амбхоре, которые ранее раскрыл характеристики смартфонов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, теперь поделился информацией об ориентировочных ценниках на грядущие новинки. Итак, Xiaomi Mi 10T Lite с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 300 евро, а с 128 ГБ встроенной памяти – 350 евро. За Xiaomi Mi 10T с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти попросят 500 евро, а Mi 10T Pro с тем же набором памяти будет стоить всего 550 евро. Впрочем, и разница между этим моделями должна ограничиться лишь главным датчиком изображения в многомодульной тыльной камере. Версия же Mi 10T Pro 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 600 евро.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10T Pro
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