Xiaomi Mi 10T Pro будет стоить 550 евро?

Авторитетный искатель утечек Субханшу Амбхоре, которые ранее раскрыл характеристики смартфонов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, теперь поделился информацией об ориентировочных ценниках на грядущие новинки. Итак, Xiaomi Mi 10T Lite с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 300 евро, а с 128 ГБ встроенной памяти – 350 евро. За Xiaomi Mi 10T с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти попросят 500 евро, а Mi 10T Pro с тем же набором памяти будет стоить всего 550 евро. Впрочем, и разница между этим моделями должна ограничиться лишь главным датчиком изображения в многомодульной тыльной камере. Версия же Mi 10T Pro 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 600 евро.