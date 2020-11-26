Xiaomi Mi 10T Pro подешевел на 200 фунтов стерлингов

Компания Xiaomi и британский Amazon анонсировали снижение цены на смартфон Xiaomi Mi 10T Pro, который был представлен всего пару месяцев назад. Уже завтра новинку можно будет купить в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти всего за 400 фунтов стерлингов, хотя изначально за смартфон просили 600 фунтов.

Напомним, что аппарат характеризуется топовым чипсетом Snapdragon 865, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопом, основной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.